«التضامن»: صرف تعويضات بقيمة مليون جنيه لمتضرري حريق معرض كفر الشيخ

انتهت مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، من صرف تعويضات لمتضرري الحريق الذي نشب في معرض «صنع في مصر» لشباب الخريجين بمدينة كفرالشيخ، والذي وقع قبل أسبوعين وتسبب في تضرر أكثر من 70 عارضًا في المعرض، تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت المديرية، أنّها انتهت من صرف تعويضات لـ45 حالة بقيمة مليون جنيه، وجار حصر باقي الخسائر لباقي المتضررين من أجل سرعة الانتهاء من الإجراءات لصرف التعويضات لبقية المضارين.

يذكر أنّ الحريق شب في الساعات الأولى من فجر الخميس الموافق 14 ديسمبر بمعرض منتجات شباب الخريجين بوسط مدينة كفر الشيخ، وتمكنت 14 سيارة إطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها قبل انتقالها إلى المركز الثقافي المجاور له، دون وقوع خسائر في الأرواح.