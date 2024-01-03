أستاذ في الطاقة يشيد بجهود الدولة بملف الاقتصاد الأخضر: يحقق تنمية مستدامة

أشاد الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ الطاقة، بجهود الدولة بملف الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وبمشروع الهيدروجين الأخضر، كونه يحقق التنمية المستدامة.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» بموافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون الحوافز الذي تقدمت به الحكومة، ويعكس سرعة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، لأنها جاءت بعد فترة قصيرة جدًا من اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وكان بهذا الخصوص.

وأوضح أنها تعكس أيضًا سرعة استكمال إجراءات الحكومة في تنفيذ الأهداف التي أحرزتها الدولة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي، والذي تزامن مع أزمة الطاقة العالمية وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، والبحث عن مصادر بديلة للوقود الأحفوري.