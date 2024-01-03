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فادي إبراهيم قبل إجراء عملية جراحية جديدة: «بتمنى أرجع أحسن من الأول»

كتب:

ضحى محمد
02:02 م | الأربعاء 03 يناير 2024
فادي إبراهيم

فادي إبراهيم

طمأن الفنان اللبناني فادي إبراهيم جمهوره على حالته الصحية، بعد بتر إحدى قدميه بسبب مرض السكري، ومن المقرر أن يجري عملية أخرى اليوم بأحد المستشفيات، بعد الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة الخاصة به .

تطورات الحالة الصحية لـ فادي إبراهيم

وقال فادي إبراهيم لـ«الوطن»: «الحمد لله على كل شيء يحدث معي، خاصة أنني أعيش حاليا ظروفا صعبة، وإن شاء الله متطولش، وبرجع أحسن من قبل بعد العملية الثانية».

رحلة مرض الفنان فادي إبراهيم

بدأت معاناة الفنان فادي إبراهيم المرضية في نوفمبر الماضي حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بالتهاب بالدم تطلب خضوعه إلى غسيل الكلى مرتين أسبوعيا، وفقا لنقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي.

حالة من الحزن سيطرت على فادي إبراهيم

ويعيش الفنان اللبناني فادي إبراهيم حالة من الحزن بعد بتر قدمه، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى استقرار الأطباء على دخوله العمليات مرة أخرى من جديد.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.