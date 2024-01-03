بعد بتر قدمه.. أعمال مصرية بارزة شارك فيها الفنان اللبناني فادي إبراهيم

يعيش الفنان اللبناني فادي إبراهيم حاليا فترة صعبة من حياته وذلك بسبب معاناته مع المرض الذي طرأ عليه بشكل مفاجئ في شهر نوفمبر الماضي من عام 2023، حيث أُصيب بالتهاب في الدم تطلب إجراء غسيل للكلى وذلك، حسبما ذكرت نقيبة الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي، وتطور الأمر حتى تطلب إلى التبرع له بالدم وذلك وفقا لما نشره جورج حران عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

محطات في حياة فادي إبراهيم «عمل مع الزعيم»

استطاع فادي إبراهيم أن يحفر ملامحه في ذاكرة المصريين من خلال مشاركته في عمل درامي يجمعه مع الزعيم عادل إمام في مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» عام 2012 وشارك إلى جانبه مجموعة من الممثلين مثل أحمد السعدني وعمرو رمزي وأنوشكا ونضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد التهامي، كما شارك في عمل درامي آخر إلى جانب الفنان أمير كراره ودينا الشربيني يحمل اسم «تحت الأرض» عام 2013، ومسلسل «الزيبق» بالمشاركة مع الفنان كريم عبدالعزيز والذي تم طرحه في شهر رمضان عام 2017.

عمل الفنان فادي إبراهيم أيضا في مسلسل «كيد النسا» بموسمه الأول حيث كان يشارك بدور تاجر المخدرات إلى جانب =فيفي عبده وسمية الخشاب، وكان آخر أعماله الذي شارك فيها المسلسل اللبناني «الزمن الضائع» وذلك عام 2022 وشاركه العمل الممثلة هيام أبو شديد وأسعد رشدان.

الحالة الصحية لـ فادي إبراهيم

تعرض الفنان فادي إبراهيم في الآونة الأخيرة إلى بتر إحدى قدميه وذلك بسبب مرض السكر الذي كان يعاني منه، وكشف لـ «الوطن» تطورات حالته الصحية بعد الجراحة موضحا أن الغرغرينا التي حدثت في العظام كانت سببا في البتر، كما أنه بصدد الخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى منها واحدة اليوم و الأخرى تبتر فيها أصابع قدمه الأسبوع المُقبل بسبب مضاعفات السكر.

فادي إبراهيم يطمئن الجمهور

كما توجه الفنان فادي إبراهيم بالشكر لجميع المهتمين ولكل شخص حرص على السؤال عنه في محنته التي يمر بها، وطمأن جمهوره قائلاً :«أصدقائي وأحبائي أتقدم إليكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج، والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي».