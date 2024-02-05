الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.. 1000 جنيه لهذه الفئات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال في العام الماضي، الدولة والجهات المختصة بسرعة صرف منحة استثنائية قدرها 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لذا ازداد الاهتمام بمعرفة موعد صرف تلك المنحة والمنح المختلفة، التي تقدم لتلك الفئات في الدولة، حيث لا تمتلك دخلا ثابتا أو عملا مستقرا.

ويمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من خلال طريقة بسيطة وسهلة نعرضها في السطور التالية.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وعلى الراغبين في الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الضغط على هذا الرابط.

وتستهدف هذه المنحة العمالة غير المنتظمة من الفئات التالية:

فئات تستحق منحة العمالة غير المنتظمة

عمال اليومية في القطاع الخاص.

عمال التراحيل.

صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.

الباعة الجائلين.

موزعو الصحف.

شروط صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تتمثل شروط صرف المنحة في الآتي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون المتقدم مسجلاً في بيانات العمالة غير المنتظمة لدى وزارة القوى العاملة.

3- أن يكون المتقدم حاصلاً على بطاقة الرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن صرف المنحة

يمكن الاستعلام عن صرف المنحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت.

الضغط على زر الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.

إدخال الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

الضغط على زر «بحث».

ستظهر لك نتيجة الاستعلام بعد بضع ثوانٍ.

طرق الاستعلام عن المنحة

وأتاحت وزارة القوى العاملة، الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة برقم التليفون، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الاتصال على رقم 142 للاستفسار عن منحة العمالة غير منتظمة.

- الاتصال على رقم الخط الساخن 19468 التابع لوزارة القوى العاملة.

خطوات تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

ويمكن تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، من خلال الدخول على موقع وزارة القوى العاملة من خلال هذا الرابط.

- إنشاء حساب عبر تسجيل البيانات الخاصة على الموقع.

- الضغط على تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- في حالة عدم توافر البيانات الخاصة بالشخص عبر قاعدة وزارة القوى العاملة، يجب إعادة التسجيل مرة أخرى

الحالات التي يتم رفض صرف المنحة لها

يتم رفض صرف المنحة التي أعلنت عنها الدولة في الحالات التالية:

إذا كان المتقدم غير مسجل في بيانات العمالة غير المنتظمة لدى وزارة القوى العاملة.

إذا كان المتقدم غير حاصل على بطاقة الرقم القومي.

إذا كان المتقدم غير مصري الجنسية.

تعد منحة العمالة غير المنتظمة من المبادرات المهمة التي تهدف إلى دعم هذه الفئة المهمشة في المجتمع، وتوفير الحماية الاجتماعية لها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

فئات تستحق صرف منحة 1000 جنيه

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين والحرفيين والسباكين والنجارين والكهربائيين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية وغيرها.

4- الذين يعملون داخل المنازل.

5- محفظو القرآن الكريم وقرائه.

6- المرتلون وغيرهم في الكنائس.

7- الأشخاص ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، ويمكن حصولهم على المنحة بشرط ألا يكون مدير المنشأة وألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل، أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

8- العاملون المؤقتون في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو تربية الماشية أو الدواجن أو في المناحل وصناعة عسل النحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.

10- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة.

11- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها من الذين تقل ملكيتهم عن فدان.