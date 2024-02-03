«اتحاد عمال مصر»: تحرك لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص قريبا

زف محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص، والبالغ عددهم أكثر من 26 مليون عامل، قائلًا: «إن الاتحاد العام سيطالب بزيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور القادم، وذلك فور تحديد موعده من قبل وزارة التخطيط».

زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

وأضاف جبران في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الاتحاد سيقدم طلبًا بزيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للمجلس القومي للأجور، في الاجتماع المقبل؛ لمساندة العاملين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، وذلك يأتي في إطار التوجه العام للدولة بتقديم أوجه الدعم للعاملين في القطاعات المختلفة والقطاع الخاص الذي يقدر عدد العاملين به أكثر من 26 مليون عامل.

زيادات الحد للأجور

وأوضح رئيس عمال مصر، أن الحد الأدنى للأجور في مصر شهد ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، إذ صعدت من 2400 جنيه في يناير 2022 حتى وصلت لـ2700 خلال الشهر نفسه من عام 2023، كما أنه ارتفع مرة أخرى لـ3000 جنيه خلال شهر يوليو 2023، ومن ثم فقد شهدت ارتفاعا آخر حتى وصلت لـ3500 جنيه خلال شهر يناير 2024.

ولفت إلى أن الاتحاد يقدر أي تحرك تقوم به الدولة للعاملين في القاع الخاص، ونتطلع لمزيد من الزيادات والعلاوات وذلك حتى نقدم أكبر دعم ممكن للعاملين في القطاع الخاص، قائلا: «سنقدم طلبًا زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ضمن مطالبات أخرى لتقديم مزيد من الدعم للموظفين».