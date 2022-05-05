الدكتور يوسف نوفل الفائز بجائزة الشارقة: لها مردود نفسي يفوق أي تصور

عبر الدكتور يوسف نوفل أستاذ الأدب والنقد بجامعة عين شمس، عن سعادته بالفوز بجائزة «الشخصية المكرمة» من أمانة دائرة الثقافة بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة، في دورتها التاسعة هذا العام، وذلك عن إسهاماته فى خدمة الثقافة العربية المعاصرة.

وأضاف «نوفل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، يقدم تكريم وجائزة سنوية بالاشتراك مع اليونسكو للشخصيات العربية التي أسهمت على مستوى العالم العربي في المجالات الأدبية والنقدية والثقافية بوجه عام، وتمنح الجائزة من خلال الشارقة دون التقدم لها.

حيثيات الجائزة

وعن حيثيات الجائزة، قال «نوفل»، عملت في جامعات الخليج أستاذا للنقد الأدبي هناك، كما كتبت عن الأدباء الخليجيين بوجه عام وشعراء دولة الإمارات، وهو ما يعني أن لى وجودا في النشاط الثقافي هناك.

وتابع: «ومن المقرر تنظيم احتفالية خاصة لتسليمي الجائزة يوم 2 يونيو المقبل في المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومندوبين من هيئة الجائزة بالشارقة».

وعن أهمية التكريم: «الجائزة لها مردود نفسي عظيم يفوق أى تصور لسبب بسيط، وهو أني كنت أتمنى أن يكون هذا التكريم من بلدي، إذ لم يحصل لي نصيب مع جوائز الدولة حتى الآن، لذلك فهذه الجائزة تغنيني وتعوضني عما فاتني من جوائز وزارة الثقافة، ومما خفف من ذلك الأسى أنى قبلت وأعتز بجائزة جامعة عين شمس التقديرية، في 2018، وهى تغنيني عن أى جائزة، لأن لها لجنة علمية تخصصية».

يوسف نوفل

والدكتور يوسف نوفل، شاعر وناقد، له إسهامات في الثقافة المصرية والعربية منذ السبعينيات، مولود في مدينة بورسعيد في الأول من أكتوبر 1938، انتقل إلى القاهرة في عام 1960، التحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 1961، حصل على الليسانس سنة 1964، وعلى الماجستير 1969، والدكتوراه 1973، كما نال درجة «أستاذ».

وشغل عددا من المواقع القيادية الجامعية في جامعات مصرية وعربية، منها: أنه كان عميدا مؤسسا لكلية التربية ببور سعيد سنة 1986- 1988، أسّس أقسام اللغة العربية بكليات التربية بأربع محافظات، رئيس أقسام اللغة العربية في: كلية البنات، وكليات التربية بقناة السويس، والتربية بالرياض بالسعودية، والآداب بالإمارات.

نال عددا ممن التكريمات، بينها تكريم المعلم المثالي ببورسعيد لتأسيس كلية التربية ببورسعيد وعمادتها، جائزة الإبداع في نقد الشعر من الوزراء: الدكتور مفيد شهاب والدكتور عماد أبو غازي والسعودي الدكتور أحمد زكي يماني صاحب الجائزة، جائزة من الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة بالمجلس الأعلى للفنون والآداب 1963.