إصابة نجم الأهلي وغيابه عن منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

خضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

إصابة أحمد نبيل كوكا في معسكر منتخب مصر وغياب عن كأس أمم أفريقيا

وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «خضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية و أشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار».

قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في كأس أمم أفريقياوضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس أمم أفريقيا كل من: «محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا».