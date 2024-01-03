الحكومة توافق على توريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي مصر وإسبانيا، لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.

ووفق ما أعلن عنه مجلس الوزراء، يشمل الاتفاق توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول القطارات إلى عددٍ من المقاصد السياحية، علاوة على تميز قطارات تالجو باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، ما يتيح وقتا كافيا لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات.