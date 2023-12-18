رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر يتفقد المشروعات القومية بالمدينة

أجرى المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جولة تفقدية، قام خلالها بالمرور على بعض المشروعات القومية بالمدينة؛ لمتابعة أخر الأعمال والمستجدات.

وشملت الجولة تفقد موقع مشروع المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة 92 فدانًا، الذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبدالناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.

وقال «النجار» إنه جارٍ تنفيذ نحو 134 عمارة سكنية بواقع 3216 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين 100 إلى 120 مترًا مربعًا، لافتًا إلى أن كافة العمارات السكنية تحتوي على مصعد كهربائي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في يونيو 2025 .وبلغت نسبه تنفيذ العمارات 30 % للمشروع.

كما تفقد مشروع «سكن كل المصريين» محور الإسكان فوق المتوسط، حيث تجول داخل المشروع الذي يقع في تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي والمقام على مساحة 69 فدانًا.

أعمال تنفيذ 85 عمارة سكنية

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، خلال مروره بمحور الإسكان فوق المتوسط، أعمال تنفيذ 85 عمارة سكنية تحتوي على 2040 وحدة كاملة التشطيب بمساحة 150متر مربع في المتوسط وتنقسم إلى 3 غرف، حمام، مطبخ وغرفة النوم الرئيسية بها حمام وغرفة ملابس، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 85٪؜ من أعمال مشروع سكن كل المصريين (محور الإسكان فوق المتوسط) ومتوقع تسليم المشروع في يونيو 2024.

وأشار إلى أن تصميم العمارة السكنية عبارة عن أرضى وخمس طوابق كل طابق به 4 وحدات، وتحتوي كل عمارة منها على أسانسير لتلبية رغبات واحتياجات السكان، كما أن المشروع محاطا بسور سلك بالإضافة الى سور شجري خارجي وبوابات، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بمشروع سكن كل المصريين إسكان فوق المتوسط بلغت نحو 85% للعمارات ونسبة ٨٥% للمرافق( مياه ،صرف ورى).

لفت رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه سيتم تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان من أسواق، محال تجارية، مولات تجارية، حضانات، وأنشطة ترفيهية؛ لتوفير سبل الراحة للسكان وتلبية احتياجاتهم.

جولة «النجار» بمشروع جنة أكتوبر

وعقب ذلك، توجه «النجار» لمتابعة مشروع جنة للإسكان الفاخر «جنة أكتوبر» والمقام على 155 فدانًا، حيث يحتوي على 280 عمارة و4 أسواق تجارية، موجها بسرعة إزالة جميع العقبات وسرعة تنفيذ الأعمال طبقا لمواصفات الطرح وذلك لتسليم الحاجزين لتلك الوحدات.

كما تفقد محطة محولات التوسعات الشمالية والمغذية لمنطقة التوسعات الشمالية والحي التاسع وتعمل بجهد ٢٢/٢٢/٢٢٠ ك بقدرة 3*125 ميجا فولت أمبير والمقامة على مساحة 18200 م2.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن نسبة إنجاز الأعمال المدنية بلغت نحو 41.8٪؜ وبلغت نسب إنجاز أعمال تسوية الموقع العام وتجهيزاته وأعمال السور الخارجي والبوابات وأبراج الحراسة وغرفة الأمن نحو 90٪؜، كما بلغت نسبة إنجاز أعمال مبنى ال 220 ك.ف نحو 73٪؜ فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال مبنى التحكم وصالات الجهد المتوسط (22 ك.ف) نحو 40٪؜.