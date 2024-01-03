ورشة تدريبية لمبادرة إحياء إنتاج الحرير بمدارس الوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أنه جرى تنفيذ ورشة عمل تدريبية للعاملين بإدارة الخارجة التعليمية، عن مبادرة إحياء إنتاج الحرير بالمدارس.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الوهاب، مسؤول تنفيذ البرنامج بقطاع تعليم المحافظة، ومجموعة من المعنيين بقطاعات التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي والزراعي والصناعي والتجاري، بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

إنتاج الحرير من مدارس الوادي الجديد

وتهدف الورشة إلى تدريب العاملين بالمدارس على كيفية زراعة أشجار التوت وتربية دودة القز وإنتاج الحرير، وذلك ضمن مبادرة إحياء صناعة الحرير بالمدارس التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار وكيل التعليم، إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود المحافظة لتعزيز التعليم الفني المهني، ودعم المشروعات القومية، لافتًا إلى أن مبادرة إحياء صناعة الحرير تستهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومي.

تنفيذ ورش تدريبية مكثفة لزراعة عقل التوت

وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تنفيذ الورشة حول التجهيز والاستعداد لزراعة عقل التوت بالمساحات الشاسعة داخل مجموعة من المدارس، لتوفير الغذاء الرئيسي لدودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، وتوطين صناعته بالمحافظة، فضلا عن كيفية الاستفادة من الخبرات الخاصة بإحياء صناعة الحرير الطبيعي، كأحد آليات التنمية الزراعية، ونشر الوعي الثقافي ونقل الخبرات حول إنتاج الحرير الطبيعي، والتوسع في المشاتل وزراعة التوت.