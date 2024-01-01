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مراسل القاهرة الإخبارية بالخرطوم: عناصر الدعم السريع تبدأ الانسحاب من «الحصاحيصا»

كتب:

مريم جاد
06:06 م | الإثنين 01 يناير 2024
عثمان الجندي مراسل قناة القاهرة الإخبارية

عثمان الجندي مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال عثمان الجندي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في السودان، إنّ ثمة مستجدات في مدينة «الحصاحيصا»، التي تقع في شمال مدينة «ود مدني»، بولاية الجزيرة، حيث أفادت مصادر من قوات المقاومة، اليوم الاثنين، بأن ميليشيات الدعم السريع بدأت في الانسحاب من الأحياء الجنوبية للمدينة.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، في مداخلته مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أن مدينة «الحصاحيصا» إحدى المدن الكبرى في ولاية الجزيرة، وهناك شكاوى كثيرة من المواطنين، بسبب استمرار عمليات النهب والسلب في عدد كبير من قرى ومدن ولاية الجزيرة، من قبل ميليشيات الدعم السريع.

وتابع أن هناك حديث كبير عن تدمير كبير طال المشاريع الزراعية في ولاية الجزيرة، التي تعتبر الولاية الاقتصادية الأولى في السودان من الناحية الزراعية، وبها أكبر مشروع في أفريقيا، وهو مشروع الجزيرة، حيث إنه مشروع معروف عالمياً، كما أن بها عدد كبير من المصانع والمستشفيات الكبيرة المتخصصة في علاج العديد من الأمراض المزمنة.

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بقلم مريم جاد