انطلاق مراجعات الدعم المدرسي للشهادة الإعدادية بالسويس الأربعاء المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، انطلاق مراجعات الدعم المدرسي للمرحلة الإعدادية، الأسبوع الجاري، كما كشفت عن الجدول الخاص بتلك المراجعات التي يقدمها نخبة متميزة من المدرسين.

مراجعات الدعم المدرسي في السويس

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أن السويس تشهد إطلاق مراجعات الدعم المدرسي بشرح المدرسين في المدارس التي يتم تحديدها، فضلاً عن أنه تم إطلاق منصة محافظة السويس التعليمية والتي تتيح من خلالها حصص البث المباشر للطلاب من مختلف أنحاء الجمهورية متابعة الدروس المباشرة من خلال نخبة من المدرسين المتواجدين في نفس محافظة الطالب، وباستخدام البث المباشر.

جدول مراجعات الدعم المدرسي

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، في تصريح خاص، إن مراجعات الدعم المدرسي الخاصة بالصف الثالث الإعدادي والتي سوف تجرى يومي الأربعاء والخميس القادمين 3 و4 يناير بمدرسة السويس الثانوية العسكرية وفق الجدول التالي:

- الأربعاء 3 يناير من 10 إلى 11 صباحا، مادة الدراسات الاجتماعية، ويقدمها طه إبراهيم.

- الأربعاء 3 يناير من 11:15 إلى 12:15 مساء، لغة إنجليزية، ويقدمها ضياء عبد السلام.

- الأربعاء 3 يناير من 12:30 إلى 1:30 مساء، مادة لغة عربية، يقدمها ناصر عبد الخالق.

- الخميس 4 يناير من 10 إلى 11 صباحا، مادة العلوم، يقدمها خالد عبد العزيز.

- الخميس 4 يناير من 11:15 إلى 12:15 مساء، مادة الرياضيات، يقدمها شريف دياب.