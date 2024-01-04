سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 4-1-2024
كتب:
مريم حنفي
07:59 ص | الخميس 04 يناير 2024
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم الخميس 4-1-2024، وفق البنك المركزي المصري، الذي أعلن متوسط سعر الدولار اليوم، حيث يبلغ 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الخميس 4-1-2024 في البنوك، كما يلي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- يسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
- يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر، 30.85 جنيه بيعا، أما سعر الشراء 30.75 جنيه.
سعر الدولار في بنك القاهرة
- كما وصل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، إلى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
- فيما يسجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس داخل بنك قناة السويس 30.85 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- وبالنسبة لسعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.