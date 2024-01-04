سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 4-1-2024

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 4-1-2024، وفق البنك المركزي المصري، الذي أعلن متوسط سعر الدولار اليوم، حيث يبلغ 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الخميس 4-1-2024 في البنوك، كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر، 30.85 جنيه بيعا، أما سعر الشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- كما وصل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، إلى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- فيما يسجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس داخل بنك قناة السويس 30.85 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك الإسكندرية وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.