سعر الدولار اليوم السبت 30-12-2023.. ثبات ملحوظ

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ثباتا ملحوظا، إذ سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.