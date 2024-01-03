مبادرة تميز المُعلم تسلم «تربية قنا» وحدة متنقلة لتكنولوجيا الاتصالات

استقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي وفد مشروع مبادرة تميز المعلم «TEI»، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، وذلك لتسليم وحدة متنقلة لتكنولوجيا الإتصالات تمهيداً لبدء العمل بمراحل المبادرة.

وضم الوفد كلاً من الدكتور عاشور أحمد العمري ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حازم راشد مستشار مشروع مبادرة تميز المعلم والعميد السابق لكلية التربية بجامعة عين شمس، والمهندس أحمد سالم أخصائي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالمشروع، وبحضور الدكتور عصام علي الطيب عميد كلية التربية بقنا، والدكتور عبد الرحمن أبو المجد وكيل الكلية، والدكتور محمد صبري وكيل الكلية، والدكتورة نجوى يسين محمد منسق مشروع مبادرة تميز المعلم بالكلية.

يذكر، أن مشروع مبادرة تميز المعلم ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وينفذه مركز تطوير التعليم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وبعض الجهات الأخرى.

تحسين جودة التعليم

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة إلى أن مثل هذه المبادرات والمشروعات تهدف إلى تحسين جودة التعليم بالجامعات المصرية، وبناء قدرات المعلمين، وتعزيز مهاراتهم ودعم عمليه تعلم الطلاب والنهوض بإصلاح التعليم في مصر.

وأكد الدكتور عصام الطيب عميد الكلية، أن الهدف من المبادرة هو دعم تطوير برامج إعداد معلمي الصفوف الابتدائية، وتطوير أساليب التدريس لتتناسب مع المعايير العالمية لمستوى ما قبل الخدمة وأثناء التدريس.

وأوضحت الدكتورة نجوى الهواري منسق المشروع، أنه تم اختيار كليه التربية بجامعة جنوب الوادي ضمن 15 كليه تربية على مستوى الجامعات المصرية للمشاركة في هذا المشروع.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي في اطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية، لدعم التعليم في مصر والسعى لتعزيز قدرات وزاره التعليم العالي.

وتضمنت الزيارة عقد لقاء مع ممثلي الكلية، وتم مناقشه كيفيه دمج التكنولوجيا في جميع البرامج التعليمية وتطوير التربية العملية.