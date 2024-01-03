رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع امتحانات 7 كليات ويستطلع آراء الطلاب

أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية بعدد من لجان الامتحانات في عدة كليات منهم بكليتي الزراعة و الطب البيطري، حيث اطمئن رئيس الجامعة على حسن سير العمل وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب وتواجد أساتذة المادة للإجابة على أي استفسارات من الطلاب.

رئيس جامعة جنوب الوادي توفير الهدوء للطلاب أثناء الامتحانات

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، حرص الدكتور أحمد عكاوي خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات في جو مناسب متمنيا لهم التوفيق والنجاح .ومن جانبه قام الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق، واطمأن نائب رئيس الجامعة على انتظام الامتحانات وتوفير الهدوء والمناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

وشهد جولة رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة الدكتور عصام الدين عبدالهادى عميد كلية الزراعة، والدكتور سامى عبدالرؤوف عميد كلية الطب البيطري، و الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكليات.

جدير بالذكر انه يؤدي اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة طلاب كليات التربية، الصيدلة ، الآداب ، العلاج الطبيعي ، العلوم ، التربية النوعية ، الهندسة ، التمريض ، الحاسبات و المعلومات ، والمعهد الفني للتمريض.