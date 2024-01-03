رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد مركز العلاج الطبيعي.. الأكبر في الشرق الأوسط

أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي جوله تفقدية لكلية العلاج الطبيعي، رافقه خلالها الدكتور محمود الشاذلي عميد الكلية ولفيف من القيادات الإدارية.

وخلال الجولة زار رئيس الجامعة القاعات الدراسية والمعامل الدراسية، بالإضافة إلى زيارة قاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، كما قام بزيارة مبنى العلاج الطبيعي والتأهيل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم تجهيز مبنى الكلية على أحدث الطرق التعليميه والطبية لتصبح كلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي أهم مؤسسات الخدمات العلاجية للخدمة المجتمع في جنوب مصر وتخريج جيل قادر على تقديم أفضل رعاية طبية.

مركز للعلاج الطبيعي مقام على 11 ألف متر

كما تفقد مركز العلاج الطبيعي والتأهيل والذي يعتبر واحداً من أكبر المراكز في الشرق الأوسط، حيث يمتد على مساحة تزيد عن 11 ألف متر مربع، ويتكون من أربعة مدرجات صغيرة و12 فصلاً دراسياً و6 معامل و5 أقسام و66 غرفة إقامة وعنابر علاجية، بالإضافة إلى حمام سباحة للعلاج المائي ومبنى فندقي.

وأشار رئيس الجامعة خلال جولته إلى أن كلية العلاج الطبيعي تعد قيمة مضافة للمنظومة الطبية في الجامعة، مشيدًا بالجهد المبذول من قبل القائمين على إدارة الكلية وأوصى بتذليل أي صعوبات أمام العاملين في الكلية والمركز. كما قام رئيس الجامعة بزيارة المنطقة المحيطة بكلية العلاج الطبيعي ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل وأصدر تعليماته بتجميل هذه المنطقة، لتحقيق الشكل الجمالي والمظهر الحضاري اللائق بالجامعة وكلية العلاج الطبيعي ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل.