تراجع كبير في أسعار الحديد اليوم الأحد 31-12-2023

استمرت أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 31-12-2023 في التراجع، حيث انخفض سعر الحديد اليوم نحو 473 جنيها للطن، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتراجع سعر طن الحديد الاستثماري إلى 40 ألفًا و26 جنيها تسليم أرض المصنع، بانخفاض قدره 473 جنيها عن أسعار أمس، وهو انخفاض كبير جدا في الأسعار.

سعر حدید عز

وانخفض سعر حديد عز بقيمة 44 جنيها في سعر الطن الواحد ليصل إلى 42 ألفا و428 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 42 ألف جنيه.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 40 ألفا و200 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال 41 ألفا و500 جنيه.

وصل سعر حديد المعادي نحو 40 ألفا و200 جنيه.

سجل حديد الكومي 40 ألفا و300 جنيه.

حديد المراكبي سجل 41 ألفا و500 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 41 ألفا و300 جنيه.

حديد العشري سجل 40 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحديد عالميا اليوم

وعن أسعار الحديد اليوم الأحد عالميا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإن متوسط سعر حديد التسليح اليوم بلغ 575 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 510 دولارات للطن الواحد.