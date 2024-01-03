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إعلان موعد ومكان معرض القاهرة الدولي في دورته الـ57

كتب:

محمد سعيد الشماع
05:46 م | الأربعاء 03 يناير 2024
أحد المعارض السابقة- صورة أرشيفية

أحد المعارض السابقة- صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، موعد انطلاق الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي، خلال الفترة من 29 فبراير إلى 9 مارس 2024، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، توجيه الدعوة للعارضين من كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية المصرية والدولية للمبادرة بالاشتراك في المعرض الذي يعد فرصة تسويقية متميزة لمنتجاتهم وخدماتهم.

فترة تلقي الحجوزات

أضافت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، تلقي الحجوزات من اليوم وحتى 20 فبراير المقبل.

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