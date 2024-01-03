قبول 4 تظلمات والموافقة على 84 طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة في بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم 123 للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ.

البت في طلبات تقنين اراضي أملاك الدولة ببني سويف

كما حضر الاجتماع اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية، وباقي أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، والاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.

وناقش المحافظ خلال اجتماع اللجنة، مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، موجهًا بالبت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

قبول 4 تظلمات

وخلال الاجتماع تم قبول 4 تظلمات، والموافقة على 84 طلب عبارة عن 74جديد، 10 إعادة عرض، ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 4955 طلبا، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى3322عقدًا، عبارة عن 2625 عقد مباني و 697 عقد زراعة.