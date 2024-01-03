«المستقلين الجدد»: صندوق «كبار السن» يؤكد اهتمام الدولة بالحماية الاجتماعية

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب «المستقلين الجدد»، إن صندوق «كبار السن» خطوة مهمة على طريق حقوق المسنين، مؤكدًا أن قرار الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليون جنيه للصندوق، من صندوق «تحيا مصر» خطوة تؤكد اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية.

دعم كبار السن

أضاف «عناني» لـ«الوطن»، أن قرار الرئيس السيسي يمثل دفعة كبيرة للانتهاء من قانون حقوق المسنين المعروض على «النواب» حاليا، مؤكدًا أن المسنين شريحة مهمة في المجتمع لا يمكن إغفالها، أو إغفال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو الأمر الذي سيترتب عليه إشراك تلك الشريحة في الحياة العامة للاستفادة من خبراتهم.

حماية حقوق المسنين

ويرى رئيس حزب «المستقلين الجدد» أن الانتهاء من قانون حماية حقوق المسنين بات ملحاً لتغيير الواقع الذي يعيشه بعض المنتمين لهذه الشريحة.

وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا تناول عدداً من الموضوعات كان من بينها حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، موجهًا بإنشاء صندوق دعم كبار السن للتصدي للتحديات التي يواجهونها.