عصام السقا يُعلن مشاركته في موسم رمضان 2024 بـ«صدفة»

بعد نجاحه بموسم رمضان الماضي، في تقديم شخصية «نعيم»، ضمن مسلسل «جعفر العمدة»، بطولة محمد رمضان، أعلن الفنان عصام السقا مشاركته في الموسم الرمضاني المُقبل، بمسلسل «صدفة».

وقال «السقا» في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «توكلنا على الله، ربنا يكرمنا بالنجاح والقبول والتوفيق يا رب، رمضان 2024، صدفة، طارق الحسيني».

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مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، شيرين رضا، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد من الفنانين.