«الاتصالات»: نستهدف تحقيق 55 مليار دولار من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في 2030

أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع وريادة الأعمال، أن المرحلة الأولى التي تطبقها الدولة في تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي، تنتهي في مايو 2024، ونضع استراتيجية المرحلة الثانية، وهناك مستهدف للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي 55 مليار دولار في 2030 .

اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أضاف «عثمان» خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، لمناقشة خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أن المستهدف وصول مصر إلى مراكز متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وسنكون من أفضل 20 دولة في عام 2028 طبقا لعدد من الموشرات.

مجال الذكاء الاصطناعي

وطالبت النائبة آمال عبد الحميد، في طلب الإحاطة، بأن تكون هناك حوافز كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، موكدة أن استخدامات الذكاء الاصطناعي قد تصل معدل النمو قد يصل إلى 7.7% إذا اعتمد على النشاط التكنولوجي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وشددت على أن هناك 320 مليار دولار ستضخ في اقتصاديات الشرق الأوسط حتى عام 2030 في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يوازي 11% من الناتج القومي المحلي للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ضخ 43 مليار دولار إلى الاقتصاد الوطني إذا جرى عقد اتفاقيات تشجيع الشركات الناشئة.