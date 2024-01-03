إدارة الرواق الأزهري بشمال سيناء تحتفل بالخاتمين للقرآن

احتفلت إدارة فروع الرواق الأزهري بشمال سيناء، اليوم، بالدارسين الخاتمين للقرآن الكريم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المنطقة الأزهرية، وبحضور محمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وحسين عبدالعزيز، مدير فرع رواق شمال سيناء، ومديري الإدارات وموجهي العموم وأولياء الأمور.

تدريس العلوم الشرعية

أكد حسين عبدالعزيز، مدير الفروع على دور الرواق الأزهري، وأنواع الدراسة ما بين تحفيظ الأطفال والكبار وتدريس العلوم الشرعية والعربية.

كما أوضح أن الدارسين يتم امتحانهم امتحانات تتابعية لحين الامتحان الختامي ويكون الكترونيا، مسجل بالفيديو، للشفافية ودقة الدرجة الحاصل عليها الدارس.

فضل حفظ ودراسة القرآن الكريم

وأشار البهنساوي النجار، موجه عام القرآن الكريم، إلى فضل حفظ القرآن الكريم، وأثره في حياة الفرد وآخرته.

وأثنى محمد عبدالعظيم، على الجهد المبذول من إدارة الرواق الأزهري، كما قام بحث الدارسين على الحفاظ على مستواهم، والإكثار من المراجعة، وتثبيت الحفظ لأن التفوق في حفظ القرآن ينعكس على بقية المواد الدراسية، وتجعل صاحبه متفوقا في شتى المجالات.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والهدايا على الخاتمين والسادة المحفظين والمنسقين.