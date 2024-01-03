عام التحدي للعوضي.. أولى بطولاته السينمائية في 2024

احتفل الفنان أحمد العوضي، أمس، بانطلاق عرض فيلم «الإسكندراني»، الذي يتعاون فيه مع المُخرج الكبير خالد يوسف للمرة الأولى، والذي يعد البطولة المُطلقة الأولى للعوضي في السينما، حيث يجسد شخصية «بكر الإسكندراني»، الذي يتعرض لمشكلات مع والده، ويُضطر للسفر خارج البلاد، ويتزوج من حبيبته «قمر» التي تجسد دورها الفنانة زينة.

أحمد العوضي أحد اكتشافات نور الشريف

أحمد العوضي الذي بدأ مسيرته الفنية في 2009، وهو واحد من اكتشافات النجم الكبير الراحل نور الشريف، حيث كانت أول تجربة له من خلال مشاركته مع في مسلسل «ما تخافوش»، وفي نفس العام شارك في مشهد أو مشهدين من فيلم «بدل فاقد»، مع النجم أحمد عز في السينما، وظل إيمان نور الشريف بالعوضي مستمرًا، حيث استدعاه للمشاركة في أحد أجزاء مسلسل «الدالي»، وظل بعدها بعيدًا يظهر في أدوار بسيطة، حتى لمع نجمه في السينما في مشاركته في فيلم «هروب اضطراري»، مع النجم أحمد السقا، وفي الدراما أصبح نجمًا بعدد من المسلسلات مثل «نصيبي وقسمتك»، و«حكايات بنات» الجزء الثالث.

لكن تعتبر البداية القوية للعوضي والتي وضعته في منطقة مُختلفة، هو جرأته في الموافقة على تقديم شخصية «هشام عشماوي»، في مسلسل الاختيار، وهي الشخصية «الفيلن» بلغة الدراما، والإرهابي الخطير في وقت من الأوقات على الدولة المصرية، كما شارك الفنان أمير كرارة، قبلها بعام في الجزء الثالث من مسلسل كلبش وقدم شخصية لاقت نجاح كبير وقتها وهي شخصية «بروسلي».

أول بطولة مُطلقة في الدراما

وبعد نجاح العوضي في تجربة الاختيار، كان مؤهلا بشكل كبير لخوض تجربة البطولة المُطلقة دراميًا، وبالفعل خاض بعدها في عام 2021 بطولة مسلسل «اللي مالوش كبير»، بجانب زوجته الفنانة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز، وفي 2023 ايضًا، قدما الثنائي الناجح مسلسل «ضرب نار».

لكن قرر هذا العام أحمد العوضي الخروج من عباءة ياسمين عبدالعزيز، وخوض البطولة المطلقة لمسلسل رمضاني يُقدمه في موسم 2024، وهو مسلسل «حق عرب»، الذي يحمله بالكامل على عاتقه، أو كما يُقال بلغة السوق، «الاسم اللي بيتباع به المسلسل»، لذلك هذا العام بأكمله سينمائيًا أو دراميًا هو تحدي كبير للفنان أحمد العوضي، فأما أن ينصفه شباك التذاكر، أو العكس، وربما يلتف الجمهور حوله في المقاهي في رمضان وفي المنازل، وأما يخفق، ومن جانبنا نتمنى له التوفيق.