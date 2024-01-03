«التضامن»: مسابقة الأم المثالية تغطي كل محافظات مصر.. وستكرم 33 سيدة هذا العام

قالت نرمين منصور، مدير عام إدارة الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّ الوزارة تستعد للاحتفال بمسابقة الأم المثالية التي تم فتح باب التقدم لها منذ يوم الإثنين 19 ديسمبر الماضي، ويستمر التقديم حتى 18 يناير الجاري، وعلى كل سيدة ترغب في الاشتراك بالمسابقة التقدم إلى مديريات «التضامن» التابعة للمحافظة التي بها محل إقامتها.

وأضافت «منصور»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ مسابقة الأم المثالية لهذا العام سيتم تكريم 33 أما، منهن 27 أما على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى أم كافلة لأسرة من غير أولادها البيولوجيين، وأم من ذوي الإعاقة سواء سمعية أو بصرية أو حركية ونجحت في التغلب على هذه الإعاقة وربت أفراد أسرتها تربية صالحة وجيدة، وأم لابن من ذوي الإعاقة حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية، وأم نموذج مشرف حاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، وأم شهيد شرطة وأم لشهيد من القوات المسلحة.

وتابعت مدير عام إدارة الأسرة بـ«التضامن الاجتماعي»: «للتقدم لمسابقة الأم المثالية، يجب كتابة بحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الأم تفصيليا بالإضافة إلى قيد عائلي للأسرة للتأكد من صحة عدد الأولاد، وألا يقل عمر الأم عن 50 عاما، ويكون لها قصة عطاء، وتكون ملمة بالقراءة والكتابة على الأقل وعدد الأبناء لا يزيد عن 3، باستثناء المحافظات الحدودية بحد أقصى 5 أبناء، وحاصلين على مؤهل عالٍ أو بالفرق النهائية بالكليات أو أحدهم حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن، ويستثنى من كل هذه الشروط الابن ذوي الهمم».