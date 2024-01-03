محمود مسلم: حل المشكلة الاقتصادية يأتي بزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنه من الطبيعي أن يتواصل رئيس الوزراء مع المواطنين ويبرر لهم الزيادات في الأسعار، والأهم أن يطرح لهم ما ستوفره وستقدمه الدولة في الفترات المقبلة، ولا بد أن يكون هناك حلول للمشكلة الاقتصادية، ومن المعروف أن حل المشكلة لن يترتب إلا بزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، ولا بد من التركيز في هذه الملفات إلى حد بعيد.

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه من الضروري متابعة هذه الملفات بشكل أسبوعي، خاصة أن حجم الإنجاز في هذه الملفات يحتاج وقتا، لكن نحتاج أرقاما في هذا الأمر، ومن المعروف أن مصادر الدخل في مصر هي قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة.

وأشار إلى أنه بسبب حرب غزة تراجعت بنسب بسيطة معدلات السياحة وقناة السويس، بينما شهدت تحويلات العاملين بالخارج تراجعا إلى حد بعيد، لوجود سعرين للصرف، ومن ثم لا بد أن يكون هناك أفق للحل على الأقل وإعطاء أمل للمواطنين وتوقيتات بحلول في هذا الشأن.

وأوضح أنه من القرارات الجريئة، ما أعلنه رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بوضع 7 سلع تحت المتابعة لعدم تخزينها، كما أن الإجراءات التي أعلنها اليوم جيدة، ولكن هناك العديد من الظواهر في الشارع تحتاج إلى الحل مثل زيادة الأسعار التي بها نوع من الجشع والمغالاة لا تمت بالواقع.