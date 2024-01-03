«تعليم السويس»: إقبال كبير من طلاب الإعدادية على مجموعات الدعم المدرسي

قال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، إن الاقبال الكبير من طلاب المرحلة الإعدادية على مجموعات الدعم المدرسي يعكس حرصهم الشديد على تحقيق أقصى استفادة من المراجعات النهائية.

مراجعة كل أجزاء المنهج

وأشار «عمارة» إلى أن المراجعات تتضمن كل أجزاء المنهج، ونوعيات الأسئلة الخاصة بالامتحانات، وكيفيه حل التمارين والأسئلة بطريقة مبسطه وميسرة.

مشاركة نخبة من أفضل المعلمين

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أن مجموعات الدعم المدرسي مستمرة لطلاب الشهادة الإعدادية للمراجعات النهائية، وذلك بمدرج مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، ويحاضر فيها نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية، مشيراً إلى استمرار تنظيم مجموعات الدعم حتى انطلاق الامتحانات.

ووجه «عمارة» الشكر والتقدير للمدرسين المحاضرين في المجموعات، وهم طه إبراهيم مدرس الدراسات الاجتماعية، وضياء عبد السلام مدرس مادة اللغة الإنجليزية، وناصر عبد الخالق مدرس اللغة العربية، على المجهود المبذول لنجاح المراجعات النهائية.