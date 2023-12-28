«تعليم السويس» تحدد 3 شروط و6 مستندات للتقديم للإعارات الخارجية.. اعرفها

3 شروط و6 مستندات أعلنتها تعليم السويس للتقديم للإعارات الخارجية، كجزء من إعلانها عن فتح باب التقدم للإعارات للدول الناطقة بغير العربية للعام الدراسي 2024 - 2025.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، فتح باب القديم للإعارات الخارجية، بدءا من يوم الاثنين المقبل، الموافق 1 يناير 2024، حتى يوم الخميس الموافق 1 فبراير2024 ، على أن يتم تقديم الأوراق بمقر إدارة الإعارات الخارجية بمبنى المديرية بحي السويس، بعد استيفاء الأوراق والشروط.

شروط التقديم للإعارة الخارجية

وشملت شروط الإعارة الخارجية، وفقاً لإعلان مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، النقاط التالية:

- يجب ألا يكون المتقدم محالاً إلى المحكمة التأديبية، أو موقوف عليه جزاء بالخصم لأكثر من ثلاثة أيام قبل موعد التقدم للإعارة.

- لا يُسمح بالتقدم للذين تم إيفادهم في بعثات تدريبية للخارج، إلا بعد انقضاء المدة التي تعهدوا بها للعمل للوزارة بعد البعثة.

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم للإعارة عن 56 سنة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للإعارة الخارجية

وحددت المديرية الأوراق المطلوبة للتقديم للإعارة الخارجية وهي كالتالي:

- إقرار من موافقة الزوج لزوجته بالسفر دون اصطحاب أطفال، ويسحب النموذج من إدارة الإعارات.

- نموذج طلب للتقدم بالإعارة ويسحب من إدارة الإعارات بالمديرية.

- صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة وموضح بها الموقف من الجزاءات.

- صورة من آخر تقريرين لتقويم الأداء في آخر سنتين سابقيتين للإعارة مباشرة.

- صورة من المؤهل الدراسي، وجواز السفر شرط ان يكون ساريا أو حديثا وصورة من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة صحية من جهة حكومية تفيد خلو المتقدم من الأمراض والإعاقة الجسدية.