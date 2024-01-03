ترتيب المدن الأكثر برودة في مصر الخميس.. درجة الحرارة تصل لـ 6 مئوية

بحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، في بيان صادر لها، بشأن حالة الطقس المتوقعة، يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، تشهد محافظات ومدن الجمهورية انخفاضا في درجات الحرارة فيما تكون مدن هي الأكثر برودة.

درجات الحرارة في المدن الأكثر برودة تقل عن 10 درجات مئوية

وفق التوقعات بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى فإن قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة تقل بها درجات الحرارة، عن 10 درجات، وهي على النحو التالي:

ـ سانت كاترين: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 6 درجات.

ـ نخل: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 8 درجات.

ـ أسيوط : درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 8 درجات .

ـ سوهاج والمنيا : درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9 درجات.

المدن والمحافظات الأدفأ خلال طقس الخميس.. درجات الحرارة أعلى من 24

فيما تكون قائمة المدن الادفأ والأعلى حرارة،بحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة الخميس 4 يناير تضم كلا من..

شلاتين : العظمى 26 والصغرى 18 درجة

أسوان : العظمى 25 والصغرى 16 درجة

حلايب : العظمى 25 والصغرى 19 درجة

أبو رماد : العظمى 25 والصغرى 18 درجة