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طقس غير مستقر.. المحافظات الأكثر برودة اليوم

كتب:

حمدي عبد الله
07:05 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
طقس بارد

طقس بارد

تشهد محافظات الجمهورية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجويّة، وفقًا لتوقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأربعاء، 3 يناير 2024، حيث تنخفض درجة الحرارة في 4 مدن تحت 10 درجات مئوية ليلًا.

قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة

وبحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة، الأربعاء 3 يناير، تشمل هناك قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة في مصر 5 مناطق وهي:

سانت كاترين: الصغرى 5 درجات، والعظمى 15 درجة مئوية.

مدينة نخل: الصغرى 8 درجات، والعظمي 19 درجة.

المنيا : الصغرى 9 درجة، والعظمى 22.

أسيوط: الصغرى 8 درجة، والعظمي 23.

المدن والمحافظات الأكثر حرارة في مصر

ووفقا لدرجات الحرارة العظمي المتوقعة، تشمل قائمة المدن والمحافظات الأكثر حرارة 5 مدن ومحافظات، وهي:-

أبو رماد: العظمى 25 درجة، والصغرى 18.

أسوان: العظمى 25 درجة، والصغرى 12 درجة .

شلاتين: العظمى 26 درجة، والصغرى 18درجة مئوية.

حلايب: العظمى 25 والصغرى 19 درجة.

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بقلم حمدي عبد الله