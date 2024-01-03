طقس غير مستقر.. المحافظات الأكثر برودة اليوم
كتب:
حمدي عبد الله
07:05 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
طقس بارد
تشهد محافظات الجمهورية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجويّة، وفقًا لتوقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأربعاء، 3 يناير 2024، حيث تنخفض درجة الحرارة في 4 مدن تحت 10 درجات مئوية ليلًا.
قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة
وبحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة، الأربعاء 3 يناير، تشمل هناك قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة في مصر 5 مناطق وهي:
سانت كاترين: الصغرى 5 درجات، والعظمى 15 درجة مئوية.
مدينة نخل: الصغرى 8 درجات، والعظمي 19 درجة.
المنيا : الصغرى 9 درجة، والعظمى 22.
أسيوط: الصغرى 8 درجة، والعظمي 23.
المدن والمحافظات الأكثر حرارة في مصر
ووفقا لدرجات الحرارة العظمي المتوقعة، تشمل قائمة المدن والمحافظات الأكثر حرارة 5 مدن ومحافظات، وهي:-
أبو رماد: العظمى 25 درجة، والصغرى 18.
أسوان: العظمى 25 درجة، والصغرى 12 درجة .
شلاتين: العظمى 26 درجة، والصغرى 18درجة مئوية.
حلايب: العظمى 25 والصغرى 19 درجة.