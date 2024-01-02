تقلبات جوية في المحافظات.. اعرف قائمة المناطق الأكثر برودة اليوم

تشهد بعض المحافظات حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجويّة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة وتوافر فرص سقوط الأمطار، ونشاط حركة الرياح.

وتسعرض «الوطن» في السطور التالية، قائمة المحافظات الأكثر برودة، خلال فترة التقلبات الجويّة.

قائمة المدن الأكثر برودة

وبحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الثلاثاء 2 يناير 2024، تضم قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة: «سانت كاترين، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، مدينة نخل»، والتي جاءت درجات الحرارة المتوقعة فيها كما يلي:

سانت كاترين: الصغرى 6 والعظمى 15 مئوية.

مدينة نخل: الصغرى 8 والعظمى درجة 19.

أسيوط: الصغرى 9 والعظمى 22.

المنيا: الصغرى 9 والعظمي 21 درجة مئوية

الوادي الجديد: الصغرى 8 والعظمى 23 درجة.

المدن الأكثر دفئًا في مصرالثلاثاء

ووفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يوجد عدة مدن تشهد درجات حرارة متوسطة خلال النهار، وبالتالي تكون الأكثر دفئًا على مستوى محافظات الجمهورية، وهي: «سفاجا، مرسى علم، وشلاتين، أبو رماد».

وجاءت الحرارة العظمى في المدن الأكثر دفئًا، كالتالي:

سفاجا: العظمى 25 درجة والصغرى 15 مئوية.

مرسى علم: العظمى 25 والصغرى 15 درجة

شلاتين: العظمى 26 والصغرى 18.

أبو رماد: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.