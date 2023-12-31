تُسجل أقل من 10 مئوية.. قائمة المدن الأكثر برودة في أول أيام 2024

تشهد عدة محافظات، غدًا الاثنين، أول أيام عام 2024، انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة العظمى والصغرى، بينها 5 هي الأكثر برودة على مستوى محافظات الجمهورية، إذ تقل فيها درجة الحرارة الصغرى عن 10 درجات مئوية.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة غدًا

وفقًا لدرجات الحرارة الصغرى، التي كشف عنها بيان الأرصاد الجوية، فإن قائمة المحافظات والمدن الأكثر برودة يوم الاثنين، الأول من يناير 2024 هي:

سيوة: العظمى 20 والصغرى 9 مئوية.

سانت كاترين: العظمى 15 والصغرى 5 مئوية.

نخل: العظمى 19 والصغرى 7 مئوية.

أسيوط: العظمى 21 والصغرى 9 مئوية.

الوادي الجديد: العظمى 21 والصغرى 9 مئوية.

المدن والمحافظات الأكثر حرارة غدًا

وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجويّة، فإن المحافظات تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة العظمي، ويكون الطقس دافئ نهارًا، وتوجد محافظات ومدن هي الأدفأ: