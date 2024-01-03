محمد سليمان يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل «الحشاشين» برمضان 2024

قال الفنان محمد سليمان، إنه يشارك في مسلسل «الحشاشين»، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

تفاصيل مشاركة محمد سليمان بمسلسل «الحشاشين»

أوضح «سليمان» لـ«الوطن»، أن العمل من أمتع التجارب التي خاضها، لأنه أتاح له فرصة المشاركة في عمل تاريخي لأول مرة، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية «بدر الدين الجمال»، وهي شخصية حقيقية.

وتابع الفنان محمد سليمان، بأن المسلسل جعله يطّلع بشكل موسع على تاريخ مصر في تلك الحقبة التاريخية المهمة، لافتًا إلى أن «بدرالدين الجمال» هو من قام ببناء منطقة الجمالية وتأسيسها، إلى جانب حكمه لمصر في العصر الفاطمي لسنوات طويلة، وهو ما يكشف عنه المسلسل بشكل تفصيلي.

أبطال مسلسل «الحشاشين»

مسلسل «الحشاشين» بطولة كريم عبد العزيز، شريف سلامة، محمد سليمان، سوزان نجم الدين، فتحي عبد الوهاب، وآخرين، إخراج بيتر ميمي، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال.