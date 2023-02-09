شادي محمد يخسر أمام تحدي وليد سليمان في كابيتانو مصر

عرضت حلقة جديدة من حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، اليوم، وكانت مفاجأة الحلقة، ظهور وليد سليمان نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق.

تحد وليد سليمان

وخلال الحلقة، كان هناك تحد خاص من وليد سليمان بين الكابتن شادي محمد والكابتن سارة حسنين، وانتهت بفوز الأخيرة، وكانت الجائزة توجيه تعليمات أخيرة لفريق محمد عبد الوهاب قبل أولى مباريات ربع نهائي البطولة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.