رئيس «الإنجيلية» يستقبل رئيس المحكمة الدستورية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رئيس الإنجيلية: التهنئة لها أثر محبة عظيم في قلوبنا وتعكس مشاعر وطنية حقيقية

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمستشار بولس إسكندر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة والتهنئة، وقال: «تهنئتكم وزيارتكم اليوم لها أثر محبة عظيم في قلوبنا، وتعكس مشاعر وطنية حقيقة»، مؤكدًا على الروابط العميقة التي تجمع المصريين، مضيفًا: «أن رسالة الميلاد تحمل للإنسانية الأمل والفرح والسلام».

بدوره، قدم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للدكتور أندريه زكي وجميع الحضور، متمنيًا دوام السلام لبلادنا مصر، كما أكد رئيس المحكمة الدستورية على أهمية دور الطائفة الإنجيلية الوطني ومساهمتها الفعالة في خدمة المصريين.