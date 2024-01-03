محافظ أسيوط يزور مطرانيتي ديروط والقوصية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، مطرانيتي ديروط والقوصية لتقديم التهنئة للأنبا برسوم مطران إيبارشية ديروط وصنبو وتوابعها، وللأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية وشعب الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة في جو يسوده المحبة، وذلك برفقة القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تقديم التهنئة بعيد الميلاد

وحرص محافظ أسيوط على تقديم التهنئة للأخوة الأقباط في مقر مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة ديروط، وقدم التهاني للأنبا برسوم مطران إيبارشية ديروط ولجميع كهنة وآباء المطرانية، ثم زار مطرانية ماريوحنا المعمدان بمدينة القوصية للأقباط الأرثوذكس، وقدم التهنئة إلى الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية ولقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تحقيق التنمية المستدامة

وقال اللواء عصام سعد، إن مصر تشهد ازهى فترات تاريخها فى البناء والتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيدا بحجم الانجازات التى تم ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى في القرى والنجوع إلى الأفضل، لافتًا إلى أن تكاتف الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني يدل على قوة وتحدي هذا الشعب العظيم تحت قيادة سياسية واعية.