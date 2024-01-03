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«ابن أصالة» خالد الذهبي أول حضور العرض الخاص لفيلم «الحريفة»

كتب:

أحمد عبدالرحمن
08:53 م | الأربعاء 03 يناير 2024
خالد الذهبى

خالد الذهبى

يُقام حاليا العرض الخاص لفيلم «الحريفة»، بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر، ووصل منذ قليل خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، أحد أبطال الفيلم، ليكون أول الحاضرين.

أحداث الفيلم

‎وتناقش أحداث فيلم «الحريفة» قصة «ماجد» لاعب كرة القدم الذي تضطره الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، حيث يتعرف هناك على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

أبطال الفيلم

فيلم «الحريفة» من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

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بقلم أحمد عبدالرحمن