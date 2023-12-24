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طرح الأغنية الدعائية لفيلم «الحريفة» استعدادا لعرضه بالسينمات (فيديو)

كتب:

أميرة عزالدين
09:40 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
نور النبوي

نور النبوي

كشف الفنان نور النبوي، عن الأغنية الدعائية لفيلمه «الحريفة»، من خلال نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 4 يناير المقبل، ضمن موسم أفلام رأس السنة.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول ماجد وهو لاعب كرة، تنقلب به الحياة، وينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة أخرى حكومية ليجد نفسه فى وسط ومجتمع جديد عليه.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، كزبرة، أحمد غزي، خالد الذهبي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

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