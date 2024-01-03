حملات مكثفة لرفع كفاءة الحدائق وتنظيف الشوارع في الدقهلية

تابع رؤساء المراكز والمدن حملات مكبرة في الشوارع، لرفع المخلفات الصلبة ونقلها بواسطة سيارات كبيرة إلى مصانع التدوير، للتخلص من النفايات والقمامة بشكل آمن، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والحد من تلوث البيئة.

وقال متولي عبدالعال رئيس مدينة بني عبيد، في بيان، إن هناك جهودا مبذولة على أعمال جهاز النظافة من قبل المسؤولين، حيث يتم المرور بشكل يومي صباحي ومسائي على شوارع المدينة والقرى بواسطة الجرارات والمعدات المصحوبة بالعمال لجمع القمامة من المنازل والمحلات بالمنطقة المحيطة، مشيرا إلى استهداف ميدان شبرا ومنطقة محيط ووسط البلد وشارع داير الناحية والرينة والسنباري والجرابعة، كما تم أيضاً رفع تجمعات القمامه المتواجدة على طول الكورنيش وبأماكن التجمع المختلفه ببنى عبيد.

وناشد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، جميع المواطنين بالتعاون وعدم إلقاء القمامة على الكورنيش وبالشوارع والميادين للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضارى بالكورنيش والالتزام بمواعيد الجمع اليومي ومرور جرارات وسيارات جهاز النظافة بالشوارع لجمع القمامه من المنازل.

رفع كفاءة الحدائق بمحيط دور العبادة

كما تابع اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، أعمال رفع كفاءة الحدائق بمحيط الكنائس ودور العبادة ، استعدادا لاحتفالات الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد، مشددا بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الإنارة والحدائق، وكنس الشوارع بشكل يومي وجرى حمل الأتربة والقمامة إلى مصنع التدوير وتطهير أماكن تجمعات القمامة.

جهود متواصلة لتوفير بيئة صحية

وأكدت الدكتورة آمال بركات، رئيس مجلس مدينة دكرنس، هناك جهود متواصلة لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والتلوث للمواطنين من خلال شن حملات مكثفة في قطاع النظافة على مدار الساعة واليوم وتم استهداف عدد من الشوارع الرئيسية مثل منطقة شركة المياه، ومدخل المستشفى العام وشارع الكورنيش وعدد من القرى والعمل على قدم وساق لرفع المخلفات والأتربة.