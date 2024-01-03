وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي في زيارة رسمية لمصر الأربعاء

زار وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، ضم عدداً من ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، برئاسة السيناتور جوني إرنست، العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، وفق ما أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان لها قبل قليل.

وجاء في بيان السفارة أن الزيارة شددت على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، والأهداف المشتركة، في مواجهة التحديات الإقليمية، ودعم استمرار التعاون الاقتصادي.

والتقت المجموعة خلال الزيارة، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية، سامح شكري، وكذلك مع ممثلي عدد من الشركات الأمريكية والمصرية، بدعوة من غرفة التجارة الأمريكية.

وفي حديثها عن الشراكة الاقتصادية بين البلدين، قالت السفيرة هيرو مصطفى جارج: «تعد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومصر عنصرًا حيويًا في شراكتنا الاستراتيجية، ومحركاً رئيسياً لتعاوننا الثنائي، بدءاً من مجالات الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى الزراعة والتعليم والسياحة والاستهلاك».

وأضافت أن الشركات الأمريكية تتعاون مع نظيراتها المصرية، لتقديم حلول مبتكرة، وسلع وخدمات عالية الجودة للسوق المصري وخارجه.

وتابعت: «بينما نتطلع إلى المستقبل، نرى إمكانات هائلة لمواصلة توسيع وتعميق علاقاتنا التجارية، خاصةً في مجالات الطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المناخ، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال».