برلمانية: مصر تؤدي دورا رياديا في القضية الفلسطينية

كشفت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدة خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تؤدي دورا رياديا في القضية الفلسطينية باعتبارها قوة سياسية عظمى في المنطقة، مشيرة إلى أن الدبلوماسية المصرية أدت دورا حكيما في إدارة ملف غزة.

وأضافت: «هناك استفزازات كادت أن تجر الدولة لما هو أخطر من خلال التقسيم الداخلي للشعب»، موضحة أن وعي الإعلام وتوضيحه الشائعات للمواطنين له دور مهم في التعامل مع هذا الملف، مشيدة بلجان الصداقة بالبرلمان المصري التي تتشاور مع الكونجرس الأمريكي والبرلمانات الأخرى؛ لمناقشة الأزمة ووضع حلول جذرية لتلك الأزمة.

وأشارت «محروس» إلى أن الزج باسم مصر في الحرب الفلسطينية هو فعل مقصود لترويج فكرة بيع سيناء مقابل أن تنعم باقتصاد كبير؛ لتفكيك الوحدة في الداخل، معلقة: «الهدف هو إحباط معنويات الشباب لإجهاض القضية الفلسطينية».

وتابعت: «الشعب المصري عليه العمل بقوة الفترة المقبلة وفق خطط ممنهجة ناجحة».