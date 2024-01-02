جامعة السويس تنظم ندوة بعنوان «الاستراتيجية القومية والإطار التشريعي لتوطين الصناعة المحلية»

نظم مركز النيل للإعلام بالسويس، اليوم الثلاثاء، الموافق 2 يناير 2024 ندوة حول الإستراتيجية القومية والإطار التشريعي لتوطين الصناعة المحلية بكلية الهندسة جامعة السويس، بحضور الدكتور محمد أحمد عزيز، عميد الكلية، والدكتور محمد رجب وكيل الكلية لشؤون الطلبة، وحاضر بالندوة الدكتور محمد إسماعيل أستاذ بكلية الهندسة، ومدير وحدة إدارة ضمان الجودة بجامعة السويس.

حملة قطاع الإعلام الداخلي لدعم الصناعة المصرية

تحدثت ماجدة عشماوي عن حملة قطاع الإعلام الداخلي لدعم الصناعة المصرية في محافظات الجمهورية، وأشارت إلى مبادرة تطوير الصناعة المصرية مبادرة ابدا التي تم إطلاقها عام 2022 بتكليف من الرئيس السيسي لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

تنوع الجهود المصرية لدعم القطاع الصناعي

تناول الدكتور محمد عزيز، عميد كلية الهندسة جامعة السويس، حول تنوع الجهود المصرية لدعم القطاع الصناعي، ما بين الرؤى والإستراتيجيات القومية والإطار التشريعي من خلال الحوافز الاستثمارية والإجراءات الداعمة لتوطين الصناعة المحلية وتعميقها والمتابعة بشكل دوري.

إنجازات الحكومة المصرية لدعم الصناعة المحلية

تحدث الدكتور محمد إسماعيل حول إنجازات الحكومة المصرية لدعم الصناعة المحلية من خلال إطلاق إستراتيجية تنمية صناعة السيارات لتحقيق الهدف الإستراتيجي للدولة المصرية، وكذا كل الصناعات المغذية لها حتى يتم الاعتماد على الإنتاج المحلي قدر الإمكان، مشيرا إلى تعزيز البنية الأساسية للقطاع الصناعي المصري من خلال الانتهاء من إنشاء 17 مجمعا صناعيا بواقع 5046 مصنعا في 15محافظة.

وتابع أن مبادرة تطوعية الصناعة المصرية «مبادرة ابدا»، وهدفها توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الإستيرادية وتوفير فرص عمل وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار.