رئيس جامعة السويس يكرم الباحثين في احتفالية عيد العلم

نظمت جامعة السويس اليوم، احتفالية عيد العلم برعاية الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور شريف فهمي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، كرم خلالها عددا من الباحثين والعلماء ورئيس الجامعة السابق.

السباق العلمي أحد سمات العصر الحالي

وأشار رئيس جامعة السويس إلى أن العصر الذي نعيشه الآن هو عصر التحدي العلمي والتكنولوجي، والسباق العلمي هو أحد سمات عالمنا المعاصر الذي يعتمد اليوم على ما تنتجه الشعوب من ثقافة وعلوم وتكنولوجيا، وما يرتبط بها وما يقوم عليها من نمو اقتصادي عملاق، وهو عصر يعتمد على المشاركة العالمية، ولا نفاد فيه إلى الأسواق الخارجية إلا من خلال الإبداع والتعليم عالي الجودة والتدريب الراقي.

ولفت رئيس الجامعة إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أن مصر تثق في عقول أبنائها وتنتظر الأفكار الجديدة الإبداعية التي تمكن الدولة من إيجاد حلول خارج الصندوق لمختلف المشكلات والقضايا.

وتحدث رئيس الجامعة عن رؤية الدولة المصرية 2030 تسعى إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.

خطة مصر للتنمية المستدامة 2023

ودعا رئيس الجامعة منسوبي الجامعة الى الاستمرار بقوة في مسيرة البحوث العلمية، ليس لدورها الكبير في رفع تصنيف الجامعة فحسب، بل لأنها من أهم وسائل مواجهة وحل مختلف المشكلات التي تواجه الدولة المصرية، وأحد أهم أهداف خطة مصر الطموحة للتنمية المستدامة مصر 2030، مؤكدا أن الجامعة تقدم كل الوسائل والإمكانات لتشجيع منسوبي الجامعة لزيادة وتطوير بحوثهم، حيث سيتم مستقبلا إضافة عدة جوائز تشجيعية لمنسوبي الجامعة مثل:

جائزة الجامعة للتميز العلمي

جائزة الجامعة التقديرية

جائزة الجامعة لأحسن رسالة ماجستير

جائزة الجامعة لأحسن رسالة دكتوراه

جائزة الجامعة للمرأة الباحثين.

جائزة علماء 2%

جائزة الحاصلين على جوائز الدولة

جائزة الجامعة التشجيعية

جائزة النشر العلمي (الدولي والمحلي)

جائزة الجامعة لأحسن عمل مؤلف

جائزة الجامعة لأحسن عمل مترجم، وذلك لتشجيع الباحثين من أبناء الجامعة لمواصلة العمل بمنتهى الجدية والإخلاص.

وقام شريف فهمي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بعرض تقديمي بعنوان بانوراما البحث العلمي والتصميم بجامعة السويس، استعرض فيه تصنيف الجامعة في قاعدة بيانات اسكوبس ومختلف التصنيفات الدولية، كما قام بعرض الأنشطة البحثية في مختلف كليات الجامعة، ثم أجرى رئيس الجامعة بتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الدولة، ثم تكريم علماء الجامعة الواردين في تقرير جامعة ستانفورد لقائمة الـ 2% من الأكثر تميزا.