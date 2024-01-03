غلق مخبز وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة بالبحيرة (صور)

نفذت إدارة تموين مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة حملة مكبرة لتشديد الرقابة على السلع التموينية والمحال التجارية، بهدف ضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات.

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 1000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، ودقيق بلدى ناقص الوزن بمقدار 450 جراما للشيكارة الواحدة، و40 عبوة مسلى مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدرة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز كفر الدوار، نفذت إدارة التموين حملة تموينية مكبرة أسفرت عن غلق مخبز، وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما فا الرغيف الواحد، وتحرير 5 محاضر لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يشار إلى أن مدينة حوش عيسى شهدت أمس تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدد من المحال التجارية، لعرض منتجات منتهية الصلاحية.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية، للوقوف على جودة المنتجات المعروضة أمام المواطنين، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.