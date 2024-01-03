سعر الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-1-2024 مقابل عملات البريكس

سجل سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأربعاء 3-1-2024، حالة من الثبات، وذلك بعد أن تم تفعيل مصر و4 دول عربية وإفريقية الانضمام إلى تحالف دول مجموعة البريكس بداية من أول يناير الجاري.

سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس

تنشر الوطن سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس، بحسب البنوك المركزية التابعة لها وتداولات الأسواق، وجاءت كما يلي.

سعر الجنيه المصري أمام الريال السعودي

سجل الجنيه المصري مقابل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي

بلغ الجنيه المصري مقابل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 8.39 للشراء و8.42 للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني

وبلغ سعر الجنيه المصري مقابل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري 4.24 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

وسجل سعر الجنيه المصري مقابل الروبل 3.55 روبل لكل جنيه، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

وسجل سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو 2.67 روبية لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

وصل سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي إلى 1.78 بير لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الريال البرازيلي

ووصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 6.35 جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الراند الجنوب أفريقي

وسجل سعر الراند الجنوب أفريقي مقابل الجنيه المصري فوصل إلى 1.66 جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني

وبلغ سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني إلى 11.33 بيزو.

سعر الجنيه المصري أمام الريال الإيراني

وسجل متوسط سعر الجنيه المصري أمام الريال الإيراني نحو 1.367 ألف ريال إيراني.