سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أول أيام 2024

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أول يوم من عام 2024، استقرارًا ملحوظًا؛ إذ سجل أقل سعر شراء 7.90 جنيه والأعلى 8.24 جنيه، ويتراوح سعر البيع بين 8.23 و8.49 جنيه، وذلك وفقًا لبيانات أسعار العملات بالموقع الرسمي للبنوك.

ونرصد في السطور التالية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في أول يوم من عام 2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي سجل الشراء 8.22 جنيه، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.20 جنيه للشراء، والبيع 8.23 جنيه.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر، بـ8.20 جنيه بالنسبة للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك البركة

وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة الشراء بـ8.04 جنيه، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سجل 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB وصل إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.