سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالبنوك مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-1-2024 أمام الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، ويأتي هذا الاستقرار استمراراً لما يشهده الريال السعودي مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة، حيث إنه سجل بالبنك المركزي المصري 8.25 جنيه للبيع و8.22 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» من خلال هذه السطور أسعار صرف الريال السعودي في البنوك، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء للشراء: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء للشراء:8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء للشراء: 8.18 جنيه.