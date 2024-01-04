«السياحة»: اليوم آخر موعد لتقدم المواطنين للحج السياحي وإجراء القرعة

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن اليوم الخميس، آخر موعد لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي لهذا العام، لافتا إلى أن القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بقرعة الحج السياحي لهذا العام ستجري بعد غد السبت 6 يناير 2024.

إعلان فوز 23 ألف مواطن بقرعة الحج السياحي

وأضاف لـ«الوطن»، أنه فور إعلان فوز 23 ألف مواطن بقرعة الحج السياحي، ستقوم شركات السياحة المنظمة للبرامج، بإخطار الفائزين بضرورة سداد كامل قيمة برنامج الحج، وذلك في غضون 7 أيام من ظهور النتيجة، حتى تستطيع الشركات سداد قيمة خدمات الحج عبر المسار الإلكتروني السعودي، خاصة أن آخر موعد لإنهاء كل إجراءات الحج، ستكون يوم 25 فبراير المقبل.

غلق باب التقديم جاءت أقل من العام الماضي

وأشار عضو اللجنة الفنية، إلى أن إجمالي أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام قبل ساعات من غلق باب التقديم، جاءت أقل من العام الماضي، موضحا أن أعداد المتقدمين للحج السياحي العام الماضي، بلغ نحو 74 ألف مواطن.

وأشار إلى أن نسب الفوز بالنسبة للمتقدمين لقرعة الحج السياحي لهذا العام، ستكون أعلى من العام الماضي، لأن عدد المتقدمين هذا العام أقل من العام الماضي، علاوة على أن عدد تأشيرات الحج السياحي لهذا العام، تبلغ 23 ألف تأشيرة في مقابل 16 ألف خلال عام 1444 هجريا.